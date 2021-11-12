Лэмпард дал ответ на предложение "Норвича"

Фото твиттер "Челси"

Бывший наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отказался возглавить "Норвич".

По информации The Times, переговоры между 43-летним специалистом и руководством "канареек" не увенчались успехом.

"Норвич" занимает последнее место в таблице АПЛ по итогам 11 туров. Неделю назад клуб уволил с поста главного тренера Даниэля Фарке.

"Челси" отправил в отставку Лэмпарда в январе этого года. С тех пор он остаётся без работы.

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