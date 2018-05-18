Лэмпард дал совет "Арсеналу" по поводу нового тренера

Легенда английского футбола Фрэнк Лэмпард дал совет "Арсеналу" по поводу назначения нового главного тренера.

"Я не знаю, почему сообщения в СМИ не связывают с "Арсеналом" Диего Симеоне. "Канониры" были бы в выигрыше, если бы пригласили его, потому что он победитель. Симеоне дал бы любой команде всё что нужно с точки зрения дисциплины и работы в обороне. Он отлично поработал в "Атлетико". Можно что угодно говорить о стиле игры, но зато он эффективен" - приводит слова Лэмпарда Football Espana.

Напомним, что "Арсенал" покидает многолетний наставник Арсен Венгер, который возглавлял команду с 1996 года.

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