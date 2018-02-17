Лэмпард: "Даже если бы ван Дейк перешел в "Челси", Кристенсен бы не затерялся"

Бывший игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о защитнике "синих" Андреасе Кристенсене.

"Даже если бы ван Дейк перешел в "Челси", Кристенсен бы не затерялся и справился со всем. Вокруг таких футболистов строится команда, возраст совершенно не важен. Он бы не испытал проблем ни в одном клубе.

Я какое-то время тренировался с Андреасом, когда еще был в команде. Мы все прекрасно знали его способности. Он присоединился к старшим ребятам, когда ему было только 16. Уже тогда Кристенсен впечатлял" - приводит слова Лэмпарда Goal.com.

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