Лэмпард: "Де Брюйне не был так хорош в "Челси", как сейчас"

Теги кевин де брюйнечелсиманчестер сити

Лэмпард: "Де Брюйне не был так хорош в "Челси", как сейчас"Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард вспомнил о времени, когда Кевин Де Брюйне играл за "синих". Напомним, что сейчас бельгиец является одним из лидеров "Манчестер Сити".

"Это было трудное время для "Челси". У Моуринью был Азар, Оскар, Виллиан, а Де Брейне не был так хорош, как сейчас. Это на данный момент можно подумать, что его уход был ошибкой для "Челси". Но правда в том, что это он стал со временем более сильным игроком", - сказал он.

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