Лэмпард: "Для АПЛ и "Челси" было бы грустно потерять Азара"

Экс-хавбек "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о возможно переходе ведущего игрока лондонского клуба Эдена Азара в "Реала". Об этом пишет Goal.

"Для АПЛ и "Челси" было бы грустно потерять Азара. Но мы должны уважать его желание.

Не знаю, уйдет ли он. Но судя по всему, даже если клубы не договорятся, он сам пойдет на это.

Я знаю Эдена, он мне нравится, я бы пошел ему навстречу", - сказал Лэмпард.

Азар защищает цвета "Челси" с 2012 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 37 матчах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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