Лэмпард: "Для "Челси" Хадсон-Одои будет главным игроком"

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Лэмпард: "Для "Челси" Хадсон-Одои будет главным игроком"

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о форварде команды Каллуме Хадсон-Одои.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, который получил в апреле. 

"Я следил за Каллумом, у него невероятный талант. Мы все об этом знаем, я планирую поговорить с ним, клуб хочет, чтобы он остался в клубе. Для нас он будет главным игроком, думаю, его заинтересует эта возможность", - сказал Лэмпард.

Ранее сообщалось, что футболист примет решение о продлении контракта после встречи с главным тренером "Челси".

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