Лэмпард готов покинуть "Дерби Каунти" ради "Челси"



Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может возглавить "Челси", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, специалист уже сообщил игрокам своей команды, что возглавит "Челси", если получит интересное предложение.

Ранее сообщалось, что "Челси" предложил Лэмпарду трехлетний контракт. При этом владелец "аристократов" Роман Абрамович пообещал тренеру, что не уволит его в течение двух первых сезонов.

В минувшем сезоне "Дерби Каунти" под руководством 40-летнего англичанина финишировал на шестом месте в Чемпионшипе, но в финале плей-офф за выход в АПЛ проиграл "Астон Вилле".

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