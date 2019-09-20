Лэмпард: "Хадсон-Одои обладает потенциалом игрока мирового уровня"

Теги челсифрэнк лэмпардкаллум хадсон-одои

Лэмпард: "Хадсон-Одои обладает потенциалом игрока мирового уровня"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался об игровых характеристиках вингера своей команды Каллума Хадсона-Одои.

"Он несомненно обладает талантом. У него есть все шансы стать ключевым игроком для "Челси". Перед ним сейчас открыты все двери. Каллуму ещё есть над чем работать, поскольку он очень молод. Я хочу работать с ним, чтобы помогать ему развиваться. У Хадсона-Одои потенциал игрока мирового уровня, и я искренне в это верю", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Накануне 18-летний англичанин продлил контракт с "Челси". Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Хадсон-Одои является воспитанником "синих", за основную команду он дебютировал в январе 2018 года, с тех пор провёл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Хадсон-Одои высказался о продлении контракта с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках

ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов