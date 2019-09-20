Лэмпард: "Хадсон-Одои обладает потенциалом игрока мирового уровня"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался об игровых характеристиках вингера своей команды Каллума Хадсона-Одои.

"Он несомненно обладает талантом. У него есть все шансы стать ключевым игроком для "Челси". Перед ним сейчас открыты все двери. Каллуму ещё есть над чем работать, поскольку он очень молод. Я хочу работать с ним, чтобы помогать ему развиваться. У Хадсона-Одои потенциал игрока мирового уровня, и я искренне в это верю", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Накануне 18-летний англичанин продлил контракт с "Челси". Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Хадсон-Одои является воспитанником "синих", за основную команду он дебютировал в январе 2018 года, с тех пор провёл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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