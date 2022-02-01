Лэмпард хочет, что Эшли Коул помогал ему в "Эвертоне"

Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы его экс-партнер по игре за "Чедси" Эшли Коул вошел в его тренерский штаб в мерсисайдском клубе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, переговоры с Коулом уже прошли и окончательное решение должно быть принято в ближайшие несколько дней.

Сейчас Коул работает в академии "Челси", а также тренирует сборную Англии до 21 года.

Ранее сообщалось, что именно по просьбе Лэмпарда "Эвертон" подписал Деле Алли и Донни ван де Бека.

Также не пропустите: Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер.