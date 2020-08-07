Лэмпард хочет, чтобы "Челси" совершил две крупные сделки
Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассчитывает до конца трансферного окна обновить полузащиту своей команды.
По информации The Telegraph, тренер хочет, чтобы клуб продал Жоржиньо и купил ему на замену хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса.
Интерес к итальянцу ранее проявлял "Ювентус". "Синие" ждут предложений от туринского клуба.
Что касается Райса, то за него придётся заплатить огромную сумму - "молотобойцы" требуют 72 миллиона евро и на уступки идти не намерены.
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|Челси
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|27
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|Эвертон
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|36
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|31
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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