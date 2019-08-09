Лэмпард: "Хочу добиться в "Челси" успеха"

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Лэмпард: "Хочу добиться в "Челси" успеха"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что для него значит должность в лондонском клубе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, специалист стал главным тренером "синих" этим летом. 14 августа состоится первый официальный матч под руководством 41-летнего экс-футболиста.

"Для меня это очень важный вызов, и я не собираюсь это принимать как должное. Для меня это многое значит, как и для фанатов. Это сюрреалистическое чувство. Я хочу добиться здесь успеха", - сказал Лэмпард.

14 августа состоится матч за Суперкубок Англии, в котором "Челси" сыграет с "Ливерпулем".

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