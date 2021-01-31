Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси"

Теги фрэнк лэмпардчелсимаркос алонсоантонио рюдигержоржиньо

Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси"Экс-тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планировал продать несколько футболистов, которые играли важную роль в команде, сообщает журналист The Telegraph Сэм Уоллес.

В число игроков, от которых англичанин хотел избавиться, входили защитники Маркос Алонсо и Антонио Рюдигер, а также опорник Жоржиньо.

Этим трансферам помешала директор "Челси" Марина Грановская. Доводом было то, что форвард Оливье Жиру, которого Лэмпард хотел продать в прошлом январе, в том сезоне забил еще 9 мячей.

Напомним, что Лэмпард был уволен из-за серии неудовлетворительных результатов.

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