Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси"

Экс-тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планировал продать несколько футболистов, которые играли важную роль в команде, сообщает журналист The Telegraph Сэм Уоллес.

В число игроков, от которых англичанин хотел избавиться, входили защитники Маркос Алонсо и Антонио Рюдигер, а также опорник Жоржиньо.