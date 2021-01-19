Лэмпард — худший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард находится на грани увольнения. Команда смогла в последнем туре АПЛ победить "Фулхэм" (1:0), но в целом не показывает тот футбол, который ожидали увидеть болельщики и специалисты.

В предыдущих 6 играх ( до "Фулхэма") в АПЛ "аристократы" набрали только 4 очка, при максимальных 18.

Портал sport24.ru приводит статистику, согласно которой Лэмпард является худшим главным тренером "Челси" в АПЛ по среднему числу набранных очков за игру. Учитывались 17,5 лет, когда клубом владеет Роман Абрамович.

Под руководством легенды "синих" за 56 матчей набрано, в среднем, 1,7 очка за игру в АПЛ. Такой же показатель у Андре Виллаш-Боаша, но он был уволен уже после 27 матчей. Лучшим по статистике "Челси" в эру Абрамовича является Аврам Грант, при котором клуб набирал в среднем 2,31 очка за игру в АПЛ.