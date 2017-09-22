Лэмпард и Джеррард включены в Зал славы английского футбола

В четверг состоялась церемония включения нескольких спортсменов в Зал славы английского футбола, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в Зал славы введены Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Гари Спид, Билли Бондс и Боб Уилсон.

Не пропустите: Сборная Nike vs сборная Adidas: чей состав круче. | http://soccernews.ru