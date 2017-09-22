Лэмпард и Джеррард включены в Зал славы английского футбола
В четверг состоялась церемония включения нескольких спортсменов в Зал славы английского футбола, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, в Зал славы введены Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Гари Спид, Билли Бондс и Боб Уилсон.
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|Команда
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|О
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|5
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|2
|Манчестер Юнайтед
|5
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|Ньюкасл Юнайтед
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|5
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|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
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|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
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|8
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|Вест Бромвич Альбион
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|Арсенал Лондон
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|Сток Сити
|5
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|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
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|17
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|5
|4
|18
|Эвертон
|5
|4
|19
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|5
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