Лэмпард изменил мнение о будущем Росса Баркли в "Челси"

Полузащитник Росс Баркли своей игрой в аренде в "Астон Вилле" впечатлил главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

По информации Goal.com, наставник "синих" доволен выступлениями 26-летнего футболиста и рассчитывает на него в будущем.

Напомним, что ранее Лэмпард не видел хавбека в составе команды, в связи с чем тот и уехал в "Астон Виллу".

В текущем сезоне Баркли забил 2 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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