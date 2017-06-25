Лэмпард: "Конте - человек сезона"

Известный в прошлом футболист Фрэнк Лэмпард высоко оценил вклад главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте в чемпионство "аристократов".

"Я считаю, что Конте стал человеком сезона... Учитывая такой резкий подъем всего за год, клуб должен дать ему огромную сумму средств на усиление состава. Я думаю, что он стал большим подписанием для клуба", - цитирует бывшего футболиста Mirror.

Напомним, "Халл" планирует арендовать трех игроков "Челси". | soccernews.ru