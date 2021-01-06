Лэмпард мечтает тренировать "Барселону"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард в будущем рассчитывает тренировать "Барселону", сообщил журналист Гильем Балаге.

"Мечта Лэмпарда – потренировать в Испании. У него не вышло сыграть в Ла Лиге в качестве футболиста, и он бы хотел оказаться там в качестве тренера "Барселоны", – сказал Балаге в программе Onze.

Напомнил, англичанин, выступающий на тот момент за "Челси", был близок к подписанию соглашения с каталонским клубом в 2005 году.