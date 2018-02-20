Лэмпард: "Месси - лучший игрок всех времен, "Челси" нужно будет уделить ему особое внимание"

Известный в прошлом английский футболист Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между лондонским "Челси" и каталонской "Барселоной".

" Я уверен, что тот факт, что Месси никогда не забивал "Челси", очень мотивирует его. Я считаю его лучшим игроком всех времен, и "Челси" должен будет уделять ему особое внимание. Нам, должно быть, повезло, что он до сих пор нам не забивал ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Месси рассказал о 14-ти лучших моментах в его карьере. | soccernews.ru