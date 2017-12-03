Лэмпард: "Мне пришлось уйти из "Челси" из-за Фабрегаса"

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Лэмпард: "Мне пришлось уйти из "Челси" из-за Фабрегаса"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, почему он покинул клуб в 2014 году.

"Я никогда не играл вместе с Фабрегасом. Мне пришлось уйти из "Челси", чтобы освободить место для него на поле. В команде решили, что мы не сможем играть вместе", - приводит слова Лэмпарда. Daily Mail Лэмпарда.

Напомним, что Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 года, провел 648 матчей и забил 211 голов. В 2014 году хавбек перешел в "Манчестер Сити".

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