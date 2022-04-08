Лэмпард может быть уволен из "Эвертона"

Фото: твиттер Лэмпарда\Автор неизвестен

Главный тренер "Эвертона" Франк Лэмпард может быть уволен со своего поста спустя 67 дней после назначения, сообщает издание Daily Mail.

"Ириски" потерпели поражение в семи из последних девяти матчей в АПЛ и в данный момент находятся всего в одном очке от зоны вылета.

По информации источника, Лэмпард является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в чемпионате Англии.

Отмечается, что за увольнение экс-тренера "Челси" начали выступать фанаты "Эвертона".

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