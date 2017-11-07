Лэмпард может получить должность в "Челси"

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Лэмпард может получить должность в "Челси"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард может получить должность в лондонском клубе, сообщает The Daily Express.

По сведениям издания, 39-летний англичанин рассматривается в качестве кандидата на пост технического директора "синих".

Напомним, что это место стало вакантным после ухода Майкла Эменало. | http://soccernews.ru

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