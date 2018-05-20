Лэмпард может возглавить "Ипсвич"

Теги ипсвич таунфрэнк лэмпард

Лэмпард может возглавить "Ипсвич"

Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард может возглавить "Ипсвич", сообщает британская пресса.

Руководство "трактористов" рассматривает возможность приглашения 39-летнего англичанина на пост главного тренера, если не удастся переманить рулевого "Сент-Миррена" Джека Росса.

Отметим, что "Ипсвич" выступает в Чемпионшипе. Сезон 2017/18 команда завершила на 12-м месте. 

Не пропустите: Лэмпард дал совет "Арсеналу" по поводу нового тренера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов