Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард может возглавить "Ипсвич", сообщает британская пресса.

Руководство "трактористов" рассматривает возможность приглашения 39-летнего англичанина на пост главного тренера, если не удастся переманить рулевого "Сент-Миррена" Джека Росса.

Отметим, что "Ипсвич" выступает в Чемпионшипе. Сезон 2017/18 команда завершила на 12-м месте.

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