Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Теги англия до 21 годафрэнк лэмпард

Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Фото инстаграм Фрэнка Лэмпарда

Футбольная ассоциация Англии изучает возможность смены главного тренера молодёжной сборной.

Энди Ботройд, скорее всего, покинет должность наставника "трёх львов" из-за провального выступления команды на Евро-2021 (U-21).

По информации Daily Mail, возглавить английскую молодёжку может Фрэнк Лэмпард. Его кандидатура входит в шорт-лист ФА.

42-летний специалист остаётся без работы с 25 января. Тогда его уволили из лондонского "Челси".

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