Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Фото инстаграм Фрэнка Лэмпарда

Футбольная ассоциация Англии изучает возможность смены главного тренера молодёжной сборной.

Энди Ботройд, скорее всего, покинет должность наставника "трёх львов" из-за провального выступления команды на Евро-2021 (U-21).

По информации Daily Mail, возглавить английскую молодёжку может Фрэнк Лэмпард. Его кандидатура входит в шорт-лист ФА.

42-летний специалист остаётся без работы с 25 января. Тогда его уволили из лондонского "Челси".

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