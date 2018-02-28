Лэмпард надеется стать тренером в следующем сезоне

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Лэмпард надеется стать тренером в следующем сезоне
Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время получит тренерскую лицензию, сообщает The Sun.

Таким образом он сможет работать стать наставником профессионального клуба. Лэмпард надеется уже в следующем сезоне получить должность главного тренера. 

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