Лэмпард надеется стать тренером в следующем сезоне



Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время получит тренерскую лицензию, сообщает The Sun.

Таким образом он сможет работать стать наставником профессионального клуба. Лэмпард надеется уже в следующем сезоне получить должность главного тренера.

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