Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард определил двух футболистов, которые не входят в планы его тренерского штаба.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб должны покинуть полузащитники Тьемуэ Бакайоко и Дэниел Дринкуотер.

Оба хавбека не впечатлили Лэмпарда во время предсезонного турне в Японии.

Напомним, что Бакайоко прошлый сезон провёл в аренде в "Милане", а Дринкуотер практически не играл - в его активе 1 матч за всю кампанию.

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