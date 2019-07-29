Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпардтьемуэ бакайокодэниел дринкуотер

Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард определил двух футболистов, которые не входят в планы его тренерского штаба.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб должны покинуть полузащитники Тьемуэ Бакайоко и Дэниел Дринкуотер.

Оба хавбека не впечатлили Лэмпарда во время предсезонного турне в Японии.

Напомним, что Бакайоко прошлый сезон провёл в аренде в "Милане", а Дринкуотер практически не играл - в его активе 1 матч за всю кампанию.

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