Лэмпард назвал игрока, которого необходимо приобрести "Челси"

Легенда лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал игрока, которого необходимо приобрести "аристократам" до закрытия текущего трансферного окна.

"Если выбирать из центральных защитников, то, вероятно, лучшим вариантом, на данный момент будет Вирджил ван Дейк. У него есть необходимый опыт игры в Премьер-Лиге, и "Челси" должен попытаться заполучить его.

Несколько недель назад я смотрел нарезку видео с его игрой, он - классный выбор. Он силен в воздухе, прекрасно работает с мячом, он может командовать защитой - у него все есть. Джон Терри долгое время руководил обороной "Челси", и таких игроков, как он, сложно найти, но у ван Дейка есть определенно что-то от него", - цитирует бывшего футболиста BT Sport.

Напомним, "Челси" в третий раз за год отказался отпускать Косту. | soccernews.ru