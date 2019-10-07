Лэмпард назвал лучшего игрока "Челси" на данный момент

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард после победного матча 8-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (4:1) рассказал, что думает об игре полузащитника Виллиана. Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

"Виллиан, несомненно, провел выдающийся матч. Если нужно будет создать видеоруководство с требованиями к вингерам, можно просто подготовить нарезку его действий в матче с "Саутгемптоном".

В последних 4-5 матчах он является нашим лучшим игроком. Это прекрасно, что у нас есть такие футболисты, которые являются примером", - сказал Лэмпард.

После 8 туров АПЛ "Челси" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Виллиан в этом сезоне участвовал в 7 матчах за "синих", отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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