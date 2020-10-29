Лэмпард назвал лучших футболистов, против которых он играл
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что он считает бывших полузащитников "Барселоны" Хави Эрнандеса и Андреса Иньесту лучшими футболистами, против которых он играл.
"Я назову двух игроков. Это Хави и Иньеста. Они были прекрасными футболистами, хоть и не особо крупными. Они подтверждают, что габариты в футболе не имеют значения. Не обязательно быть большим, чтобы стать футболистом", - сказал Лэмпард в интервью YouTube-каналу Hyundai.
Хави и Иньеста по четыре раза выигрывали Лигу Чемпионов, по два раза становились чемпионами Европы, а также однажды - чемпионами мира. В настоящее время 40-летний Хави тренирует катарский "Аль-Садд", а 36-летний Иньеста выступает за японский "Виссел Кобе".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18