Лэмпард назвал лучших футболистов, против которых он играл



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что он считает бывших полузащитников "Барселоны" Хави Эрнандеса и Андреса Иньесту лучшими футболистами, против которых он играл.

"Я назову двух игроков. Это Хави и Иньеста. Они были прекрасными футболистами, хоть и не особо крупными. Они подтверждают, что габариты в футболе не имеют значения. Не обязательно быть большим, чтобы стать футболистом", - сказал Лэмпард в интервью YouTube-каналу Hyundai.

Хави и Иньеста по четыре раза выигрывали Лигу Чемпионов, по два раза становились чемпионами Европы, а также однажды - чемпионами мира. В настоящее время 40-летний Хави тренирует катарский "Аль-Садд", а 36-летний Иньеста выступает за японский "Виссел Кобе".

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