Лэмпард назвал лучшую команду в Европе

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре "Манчестер Сити".

"Сити" уже сейчас можно отдать трофей, но справедливости ради его стоит придержать до мая, чтобы вручить на "Стэмфорд Бридж". Хотя можно уже потихоньку начинать процесс доставки, потому что "Сити" на данный момент лучшая команда в Англии и, возможно, в Европе.

Когда команда владеет мячом - она лучшая, когда команда играет без мяча - она тоже лучшая. Вероятно, "Манчестер Сити" работает тяжелее всех, у них сильнейшие футболисты в индивидуальном плане. Накануне мы увидели невероятное выступление" - приводит слова Лэмпарда Standard.

Напомним, что вчера "Сити" разобрался с "Тоттенхэмом" (4:1).

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