Лэмпард назвал лучшую сделку "Атлетико" прошлого лета

Известный в прошлом футболист Фрэнк Лэмпард назвал лучшую сделку мадридского "Атлетико" прошлого лета.

" Самое лучшее, что сделал "Атлетико" этим летом - это продлил контракт с Симеоне . В мире есть не так много тренеров, которые так же важны для команды, как и игроки. Работу, которую Симеоне проделал в клубе, проведя в нем революцию с момента своего прихода, трудно переоценить. Каждый год "Атлетико" борется против " Барселоны " и " Реала ", у которых в составе есть два лучших игрока в мире и многие другие квалифицированные футболисты. Игра против них - это всегда вызов для клубов в Ла Лиге и в Лиге чемпионов ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Атлетико" расторг контракт со своим защитником. | soccernews.ru