Лэмпард назвал лучшую сделку "Атлетико" прошлого лета

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Лэмпард назвал лучшую сделку "Атлетико" прошлого летаИзвестный в прошлом футболист Фрэнк Лэмпард назвал лучшую сделку мадридского "Атлетико" прошлого лета.

"Самое лучшее, что сделал "Атлетико" этим летом - это продлил контракт с Симеоне. В мире есть не так много тренеров, которые так же важны для команды, как и игроки. Работу, которую Симеоне проделал в клубе, проведя в нем революцию с момента своего прихода, трудно переоценить. Каждый год "Атлетико" борется против "Барселоны" и "Реала", у которых в составе есть два лучших игрока в мире и многие другие квалифицированные футболисты. Игра против них - это всегда вызов для клубов в Ла Лиге и в Лиге чемпионов", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Атлетико" расторг контракт со своим защитником. | soccernews.ru

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