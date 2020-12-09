Лэмпард назвал сроки восстановления после травм Зиеша и Хадсона-Одои



Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, когда в строй вернутся травмированные форварды команды Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои.

"Зиеш и Хадсон-Одои вернутся в строй на следующей неделе. Ожидается, что они будут доступны в среду. Всего они пропустят по две недели", - приводит слова Лэмпарда Goal.

В нынешнем сезоне 20-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 27-летний Зиеш провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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