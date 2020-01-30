Лэмпард недоволен пассивностью "Челси" на трансферном рынке

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард разочарован деятельностью своего клуба во время зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, 41-летний специалист крайне недоволен отсутствием покупок в течение января.

Приоритетом Лэмпарда является усиление атаки "синих", однако за сутки до дедлайна клуб даже не близок к подписанию какого-либо форварда.

По итогам 24 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В 1/8 финала Лиги Чемпионов соперником "пенсионеров" будет "Бавария".

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