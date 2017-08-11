Лэмпард недоволен решением "Челси" продать Косту

Теги челсифрэнк лэмпарддиего коста

Лэмпард недоволен решением "Челси" продать КостуБывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард разочарован решением боссов клуба расстаться с нападающим Диего Костой.

Легендарный англичанин считает, что у лондонцев не получится заменить такого форварда.

"Я большой поклонник Косты, наверное, как и многие фанаты "Челси". Коста был популярен, потому что он разносторонний форвард. Он может в нападении многое. Диегу становился проблемой для любого защитника. Его заменить непросто. Не думаю, что кто-то способен полностью сделать это. Хотя Мората молодой игрок, умеющий хорошо двигаться. Он хороший бомбардир. Коста же играл на грани. Думаю, что в раздевалке он был не таким жестким, как на поле. Вряд ли он создавал проблемы в команде", - сказал он. 

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