Лэмпард - о матче с "Арсеналом": "Мы расстроены, потому что хотели победить"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о ничьей в матче 24-го тура с "Арсеналом" (2:2). Об этом сообщает BBC.

"Мы огорчены, так как хотели победить. Мы остались вдесятером после того, как забили. Потом бросили защищаться и подарили им два гола. Парни не сделали свою работу, а должны были.

Мы могли забить три-четыре гола. Нам нужно лучше реализовывать моменты. Когда наступает день матча, нужно обретать инстинкт убийцы", - сказал Лэмпард.

Лондонский клуб занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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