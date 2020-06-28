Лэмпард оценил перспективы Пулишича в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о перспективах хавбека Кристиана Пулишича в команде.
"Он может стать большим игроком. С учетом его возраста он смог проявить себя даже в Германии. Не сомневаюсь, он футболист с большим талантом и умением, он хочет продолжать развиваться.
У него есть потенциал стать игроком уровня Рахима Стерлинга, Мохамеда Салаха или Садио Мане. Но ему предстоит проделать большой путь, чтобы этого добиться. Рад, что у нас есть такой игрок", - передает слова Лэмпарда ProSoccerTalk.
В этом сезоне 21-летний футболист забил 7 голов в 18 матчах, а также сделал 2 результативные передачи.
А еще: "Ливерпулишич": Линекер отреагировал на гол "Челси" в матче с "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|27
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
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