Лэмпард оценил перспективы Пулишича в "Челси"

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Лэмпард оценил перспективы Пулишича в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о перспективах хавбека Кристиана Пулишича в команде.

"Он может стать большим игроком. С учетом его возраста он смог проявить себя даже в Германии. Не сомневаюсь, он футболист с большим талантом и умением, он хочет продолжать развиваться.

У него есть потенциал стать игроком уровня Рахима Стерлинга, Мохамеда Салаха или Садио Мане. Но ему предстоит проделать большой путь, чтобы этого добиться. Рад, что у нас есть такой игрок", - передает слова Лэмпарда ProSoccerTalk.

В этом сезоне 21-летний футболист забил 7 голов в 18 матчах, а также сделал 2 результативные передачи. 

А еще: "Ливерпулишич": Линекер отреагировал на гол "Челси" в матче с "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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