Лэмпард определил первую трансферную цель для "Эвертона"

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Лэмпард определил первую трансферную цель для "Эвертона"

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек заинтересовал "Эвертон", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "ириски" хотят арендовать голландского хавбека по инициативе Фрэнка Лэмпарда, который возглавит команду в ближайшее время.

Главным конкурентом "Эвертона" в гонке за 24-летним футболистом считается "Кристал Пэлас".

В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "МЮ" 14 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: СМИ узнали срок контракта Лэмпарда с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
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