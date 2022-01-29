Лэмпард определил первую трансферную цель для "Эвертона"
Фото инстаграм Донни ван де Бека
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек заинтересовал "Эвертон", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, "ириски" хотят арендовать голландского хавбека по инициативе Фрэнка Лэмпарда, который возглавит команду в ближайшее время.
Главным конкурентом "Эвертона" в гонке за 24-летним футболистом считается "Кристал Пэлас".
В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "МЮ" 14 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18