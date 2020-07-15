Лэмпард определился с заменой для Жоржиньо

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Лэмпард определился с заменой для Жоржиньо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард готов расстаться с хавбеком команды Жоржиньо.

По сведениям Football Insider, средства вырученные с продажи футболиста будут направлены на покупку полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Напомним, что Жоржиньо может перебраться в "Ювентус", который сейчас возглавляет Маурицио Сарри, работающий с игроком в "Наполи" и "Челси".

Трансферная стоимость Райса оценивается в 50 миллионов евро. В этом сезоне на его счету две голевые передачи в 36 играх.

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