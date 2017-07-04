Лэмпард оскандалился сообщением в инстаграме

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Лэмпард оскандалился сообщением в инстаграмеИзвестный в прошлом футболист Фрэнк Лэмпард оскандалился своим сообщением, оставленным в инстаграме.

Так, бывший футболист выложил в социальную сеть фото своей супруги Кристины, которая целовала их собаку Минни:

Под снимком Лэмпард оставил сообщение: "Мои две сучки". Этот пост и вызвал шквал критики со стороны болельщиков.

Позже легендарный игрок лондонского "Челси" удалил свой пост, но его месседж уже разлетелся по сети интернет.

Напомним, Конте просит руководство "Челси" любой ценой купить Лукаку. | soccernews.ru

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