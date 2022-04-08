Лэмпард останется в "Эвертоне"

Фото: твиттер "Эвертона"\Автор неизвестен

"Эвертон" принял решение дать главному тренеру команды Франку Лэмпарду время до окончания сезона, чтобы исправить турнирную ситуацию, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что англичанин близок к увольнению после матча с "Бернли" (2:3).

По информации источника, руководство клуба приняло решение оставить Лэмпарда до конца сезона и поставило перед ним задачу сохранить прописку в АПЛ. Однако уже изучаются возможные замены на пост тренера.

В данный момент, за девять матчей до конца чемпионата, "Эвертон" имеет всего одно очко от зоны вылета.

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