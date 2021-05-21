Лэмпард отказал клубу АПЛ

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Лэмпард отказал клубу АПЛ

Фото инстаграм Фрэнка Лэмпарда

Бывший наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард не возглавит "Кристал Пэлас", сообщает Football Insider.

По информации источника, 42-летний специалист отклонил предложение "орлов", поскольку сомневается в перспективах команды в следующем сезоне.

Лэмпард считает, что "Пэлас" предстоит серьёзная перестройка, что чревато вылетом из АПЛ.

Напомним, что тренера уволили из "Челси" в январе и с тех пор он остаётся без работы.

Не пропустите: Лэмпард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб. | http://soccernews.ru
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