Лэмпард отреагировал на поражение "Челси" в матче с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:2).

"Я очень разочарован исходом матча. При счете 1:0 мы должны были заканчивать матч. Если ты играешь не лучшим образом, то не должен пропускать контратаки. В последних матчах мы показывали хорошую игру и парни, возможно, расслабились. Но это Премьер-лига. Здесь ты проигрываешь, если играешь плохо", - приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

"Челси" проиграл второй матч подряд в Премьер-лиге. В 12-м туре аристократы уступили "Эвертону" со счетом 0:1. После 13 туров лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка.

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