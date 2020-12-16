Лэмпард отреагировал на поражение "Челси" в матче с "Вулверхэмптоном"
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:2).
"Я очень разочарован исходом матча. При счете 1:0 мы должны были заканчивать матч. Если ты играешь не лучшим образом, то не должен пропускать контратаки. В последних матчах мы показывали хорошую игру и парни, возможно, расслабились. Но это Премьер-лига. Здесь ты проигрываешь, если играешь плохо", - приводит слова Лэмпарда BBC Sport.
"Челси" проиграл второй матч подряд в Премьер-лиге. В 12-м туре аристократы уступили "Эвертону" со счетом 0:1. После 13 туров лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|18