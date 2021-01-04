Лэмпард отреагировал на слухи об увольнении из "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпард

Лэмпард отреагировал на слухи об увольнении из "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал об отношении к появившимся новостям о своей возможной отставке с занимаемого поста.

"Не могу ничего сказать по поводу своего будущего - все решения принимает руководство клуба. Меня не беспокоят появившиеся слухи. Сейчас "Челси" переживает сложный период, но все знают, что ничего не даётся легко. Моё дело - продолжать работать и готовить игроков. Понимаю, что когда ты проигрываешь несколько матчей за короткий период, то возникают вопросы. Кто-то говорит, что мы потратили очень много денег. Но реальность такова, что многие игроки были травмированы и не сыгрались. Строительство команды требует терпения", - сказал английский специалист.

"Синие" победили только в одном из последних семи матчей. Команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Лэмпард прокомментировал итоги матча против "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае

Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов