Лэмпард отреагировал на слухи об увольнении из "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал об отношении к появившимся новостям о своей возможной отставке с занимаемого поста.

"Не могу ничего сказать по поводу своего будущего - все решения принимает руководство клуба. Меня не беспокоят появившиеся слухи. Сейчас "Челси" переживает сложный период, но все знают, что ничего не даётся легко. Моё дело - продолжать работать и готовить игроков. Понимаю, что когда ты проигрываешь несколько матчей за короткий период, то возникают вопросы. Кто-то говорит, что мы потратили очень много денег. Но реальность такова, что многие игроки были травмированы и не сыгрались. Строительство команды требует терпения", - сказал английский специалист.

"Синие" победили только в одном из последних семи матчей. Команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан до июня 2022 года.

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