Лэмпард: "Отсутствие Мозеса отражается на всей пятерке футболистов в защите"

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах клуба после травмы Виктора Мозеса.

"Это большая потеря. Конте пытается закрыть ее с помощью Аспиликуэты, помогает Дзаппакоста, но отсутствие Мозеса отражается на всей пятерке футболистов в защите. Игрокам нужно приспособиться, ведь Антонио не из тех тренеров, которые станут изменять своей идее. Он может ротировать состав, но всем футболистам нужно работать" - приводит слова Лэмпарда Goal.com.

Сообщается, что Мозес будет отсутствовать еще около двух недель.

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