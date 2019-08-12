Лэмпард ответил на критику Моуринью

Теги челсиманчестер юнайтедфрэнк лэмпарджозе моуринью

Лэмпард ответил на критику Моуринью

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на критику бывшего наставника "синих" Жозе Моуринью.

Напомним, что португальский специалист раскритиковал английского коллегу за выбор состава на матч первого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", который завершился разгромом лондонской команды со счётом 0:4.

"Меня не должны волновать слова других людей - экспертов или кого-либо ещё. Говорить - это их работа. Этот состав - то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Те, кто играли, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут матча", - сказал Лэмпард

Этот матч стал дебютным для нового тренера "Челси". Этим летом он заключил с клубом трёхлетний контракт.

Не пропустите: Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Малком не исключил возможность выступления за сборную России

Малком не исключил возможность выступления за сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов