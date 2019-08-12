Лэмпард ответил на критику Моуринью

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на критику бывшего наставника "синих" Жозе Моуринью.

Напомним, что португальский специалист раскритиковал английского коллегу за выбор состава на матч первого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", который завершился разгромом лондонской команды со счётом 0:4.

"Меня не должны волновать слова других людей - экспертов или кого-либо ещё. Говорить - это их работа. Этот состав - то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Те, кто играли, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут матча", - сказал Лэмпард.

Этот матч стал дебютным для нового тренера "Челси". Этим летом он заключил с клубом трёхлетний контракт.

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