Лэмпард ответил на критику Моуринью
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на критику бывшего наставника "синих" Жозе Моуринью.
Напомним, что португальский специалист раскритиковал английского коллегу за выбор состава на матч первого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", который завершился разгромом лондонской команды со счётом 0:4.
"Меня не должны волновать слова других людей - экспертов или кого-либо ещё. Говорить - это их работа. Этот состав - то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Те, кто играли, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут матча", - сказал Лэмпард.
Этот матч стал дебютным для нового тренера "Челси". Этим летом он заключил с клубом трёхлетний контракт.
Не пропустите: Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ
-
ЦСКА отказался от подписания Натхо
-
"Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку
-
Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
Лента новостей
-
Погба высказался о несостоявшемся уходе из "Манчестер Юнайтед"
-
Лэмпард ответил на критику Моуринью
-
Малком не исключил возможность выступления за сборную России
-
Уволенный диктор "Ахмат-Арены" объяснил своё решение оскорбить арбитра через громкоговоритель
-
"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года
-
Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ
-
ЦСКА отказался от подписания Натхо
-
"Валенсия" близка к покупке полузащитника "Барселоны"
-
"Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку
-
Агент Рибери отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Локомотив"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"
-
Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Барселона" надолго теряет Нето
-
Мельгарехо провёл юбилейный матч в составе "Спартака"
-
Зидан отказался комментировать возможное подписание Неймара и Погба
-
Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
-
Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ
-
Селюк: "Сомневаюсь, что "Зениту" когда-то удастся отбить вложенные в Малкома 40 миллионов евро"
-
"Милан" нацелился на вице-чемпиона мира 2018 года
-
Как "Реал" обставил "Барселону" в погоне за "новым Месси", или кто такой Такефуса Кубо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16