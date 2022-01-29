Лэмпард ответил на предложение "Эвертона"

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Лэмпард ответил на предложение "Эвертона" Фото твиттер "Челси"

Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером "Эвертона".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Лэмпард принял предложение "ирисок". Об его назначении объявят в ближайшее время.

Отмечается, что другими кандидатурами были Виктор Перейра и действующий и.о. тренера Данкан Фергюсон.

Лэмпард не тренировал более года, после своего увольнения из "Челси".

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