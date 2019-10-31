Лэмпард озвучил сроки восстановления Канте

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, когда ожидать возвращение в строй полузащитника Нголо Канте.

"Надеюсь, что Канте приступит к тренировкам в течение ближайших двух-трёх дней и успеет вернуться до перерыва на матчи сборных", - цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".

28-летний француз в последний раз выходил на поле 6 октября в поединке с "Саутгемптоном".

В текущем сезоне Канте провёл за "Челси" всего 6 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги. | http://soccernews.ru