Лэмпард - первый за 2,5 года английский тренер, победивший в матче Лиги Чемпионов

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Лэмпард - первый за 2,5 года английский тренер, победивший в матче Лиги Чемпионов

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прервал неприятную серию английских тренеров в Лиге Чемпионов.

Специалисты из Англии не могли с марта 2017 года выиграть со своими командами в матчах самого престижного еврокубкового турнира.

В среду "синие" под руководством Лэмпарда взяли верх над "Лиллем" и положили конец данной серии.

До вчерашнего дня в последний раз английский тренер побеждал в ЛЧ два с половиной года назад. Это Крэйг Шекспир с "Лестером" разобрался с "Севильей" в 1/8 финала соревнования.

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