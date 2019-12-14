Лэмпард планирует купить нового голкипера следующим летом

"Челси" задумался над покупкой нового голкипера в летнее трансферное окно.

По сведениям Bleacher Report со ссылкой на источники, близкие к тренерскому штабу команды, в подписании нового вратаря заинтересован наставник Фрэнк Лэмпард, который сомневается в Кепе Аррисабалаге, как в первом номере команды в долгосрочной перспективе.

Напомним, что Кепа стал самым дорогим голкипером в истории. Он обошелся "Челси" в 80 миллионов евро.

В составе "Челси" Кепа провел 78 матчей, из них в 25 он отстоял на ноль.

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