Лэмпард планирует купить нового голкипера следующим летом
"Челси" задумался над покупкой нового голкипера в летнее трансферное окно.
По сведениям Bleacher Report со ссылкой на источники, близкие к тренерскому штабу команды, в подписании нового вратаря заинтересован наставник Фрэнк Лэмпард, который сомневается в Кепе Аррисабалаге, как в первом номере команды в долгосрочной перспективе.
Напомним, что Кепа стал самым дорогим голкипером в истории. Он обошелся "Челси" в 80 миллионов евро.
В составе "Челси" Кепа провел 78 матчей, из них в 25 он отстоял на ноль.
Читайте также: Лэмпард сделал заявление о трансферных планах "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9