Лэмпард планирует купить нового голкипера следующим летом

Теги челсифрэнк лэмпардкепа аррисабалага

Лэмпард планирует купить нового голкипера следующим летом

"Челси" задумался над покупкой нового голкипера в летнее трансферное окно.

По сведениям Bleacher Report со ссылкой на источники, близкие к тренерскому штабу команды, в подписании нового вратаря заинтересован наставник Фрэнк Лэмпард, который сомневается в Кепе Аррисабалаге, как в первом номере команды в долгосрочной перспективе.

Напомним, что Кепа стал самым дорогим голкипером в истории. Он обошелся "Челси" в 80 миллионов евро.

В составе "Челси" Кепа провел 78 матчей, из них в 25 он отстоял на ноль.

Читайте также: Лэмпард сделал заявление о трансферных планах "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит

Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 16 17
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов