Лэмпард: "По игре "Челси" выглядел лучше "Ливерпуля"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча против "Ливерпуля" (1:2).

"По игре мы выглядели лучше. В нашей игре было видно больше энергии характера. Поэтому фанаты и устроили овации команде. Мы еще не выигрывали в домашних матчах, это нужно исправить. Думаю, у нас все получится, если мы будем и дальше демонстрировать такую игру", - приводит слова Лэмпарда ВВС.

Напомним, что после 6 туров "Челси" занимает в АПЛ 11-е место, имея в активе 8 очков.

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