Лэмпард поблагодарил болельщиков "Челси" за тёплый приём
Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард после матча 1/8 финала Кубка английской лиги против "Челси" поблагодарил болельщиков лондонской команды.
Напомним, что игра состоялась на "Стемфорд Бридж", который был родным стадионом для 40-летнего англичанина на протяжении 13 лет.
"Мало кого из тренеров соперников встречают так. Я наслаждался этим. Отношусь к такому приёму с особыми чувствами. Благодарю болельщиков за всё. Я помню, как они поддерживали меня много лет" - приводит слова Лэмпарда официальный сайт "синих".
Стоит отметить, что "Челси" в упорной борьбе обыграл "Дерби Каунти" со счётом 3:2.
Как встречали Лэмпарда фанаты "пенсионеров", можете посмотреть здесь. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3