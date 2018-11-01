Лэмпард поблагодарил болельщиков "Челси" за тёплый приём

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард после матча 1/8 финала Кубка английской лиги против "Челси" поблагодарил болельщиков лондонской команды.

Напомним, что игра состоялась на "Стемфорд Бридж", который был родным стадионом для 40-летнего англичанина на протяжении 13 лет.

"Мало кого из тренеров соперников встречают так. Я наслаждался этим. Отношусь к такому приёму с особыми чувствами. Благодарю болельщиков за всё. Я помню, как они поддерживали меня много лет" - приводит слова Лэмпарда официальный сайт "синих".

Стоит отметить, что "Челси" в упорной борьбе обыграл "Дерби Каунти" со счётом 3:2.

Как встречали Лэмпарда фанаты "пенсионеров", можете посмотреть здесь. | http://soccernews.ru